Подмосковье 26 апреля 2023, 09:17 Подмосковье выиграло бронзу на первенстве России по гандболу Фото: УОР № 4 Московской области

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Сборная Подмосковья заняла третье место на первенстве России по гандболу среди юношей до 18 лет. Соревнования прошли в Астрахани 22 апреля.

Как рассказали в Минспорте, в финале за победу боролись спортсмены из Подмосковья и Москвы. Во второй половине матча гандболисты региона смогли оторваться на три меча, но победу в итоге одержала столичная команда со счетом 27:29.

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В символическую сборную первенства страны вошли Антон Аксюков, Евгений Шейкин и Аркадий-Мори Тимитей. Лучшим игроком команды стал Илья Теплухин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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