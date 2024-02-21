Подмосковье 21 февраля 2024, 12:53 Сборная МЧС России выиграла на Спартакиаде по лыжным гонкам в Химках Главное управление МЧС России по Московской области

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Соревнования по лыжным гонкам Спартакиады общества «Динамо» среди сотрудников федеральных органов исполнительной власти России прошли в Химках накануне Дня защитника Отечества. За титул чемпиона боролись более 170 спортсменов из 14 команд.

В первой группе соревновались спортсмены региональной общественной организация «Динамо» № 31 МЧС России, а остальные восемь команд во второй.

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Состязания проводились в четырех группах среди мужчин, а также в трех среди женщин.

Победителем соревнований на лыжной трассе пять километров стала сборная команды МЧС России, а существенный вклад в победу внес житель Подмосковья, сотрудник 31 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Московской области Вячеслав Моисеев.

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