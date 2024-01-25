Подмосковье 25 января 2024, 12:20 Сборная «Легенды хоккея» сыграет с любительской командой Подмосковья в Солнечногорске 27 января Unsplash

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Четвертый матч сезона между звездной сборной «Легенды хоккея» и любительской командой жителей Подмосковья состоится в Солнечногорске 27 января. В прошлом году игра этих двух команд завершилась со счетом 7:4 в пользу профессионалов.

Матч пройдет на катке на Советской площади в Солнечногорске. Перед игрой в 11:00 профессиональные хоккеисты проведут мастер-класс для всех желающих, а в 12:00 — состоится торжественное открытие и начало матча. Комментировать игру для болельщиков будет спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.

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В составе команды «Легенды хоккея» будут двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский, чемпион мира и Европы Вячеслав Буцаев, серебряный призер чемпионата мира Александр Гуськов, трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко, двукратные обладатели Кубка Гагарина Рафаэль Батыршин, Сергей Коньков и российский хоккеист, обладатель Кубка Гагарина Максим Гончаров. Тренером звездной сборной на протяжении трех сезонов выступает двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев.

Мероприятие пройдет в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пресс-служба городского округа Солнечногорск