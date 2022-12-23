Подмосковье 23 декабря 2022, 18:33 Сборная из Щелкова подготовилась к региональному этапу всероссийской олимпиады школьников

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Единый день подготовки муниципальной сборной к региональному этапу всероссийской олимпиады школьников прошел в Щелкове. Участие в подготовке приняли более 200 школьников.

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников пройдет с 10 января по 21 февраля 2023 года. Единый день подготовки к этому событию прошел в формате мастер–классов. Их давали лучшие учителя-эксперты. Также своими секретами поделились победители прошлогоднего олимпиадного сезона.

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«Олимпиада — это полезно и интересно. Потому что интересна та область, которую вы изучаете. А полезно, потому что единственное, что от вас требуется — это усилие. То, что вы получите — куда выше. Это и поступление в вуз, и какие никакие деньги, и это, конечно же, люди», — рассказал призер олимпиад Тимофей Свидинский.

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Участие во всероссийской олимпиаде школьников — это не только возможность показать свои знания за пределами родной школы. Олимпиадная жизнь открывает новые горизонты, дает шанс почувствовать себя частью огромной команды, найти единомышленников и друзей.

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