Сборная борцов Подмосковья вошла в тройку лидеров на Спартакиаде сильнейших

Соревнования всероссийской Спартакиады сильнейших по греко-римской борьбе завершились 23 августа в Казани. Подмосковные борцы-классики уверенно закрепились на третьей строчке общекомандного зачета.

На турнире представлен 31 регион России, а общее количество участников превысило 140 человек. В активе спортсменов из Подмосковья четыре медали соревнований: золото, два серебра и бронза.

Чемпионом Спартакиады сильнейших стал Анвар Аллахьяров. Ему не нашлось равных в весовой категории до 60 килограммов. В этой же категории на третью ступень пьедестала поднялся еще один борец из Московской области — Георгий Тибилов.

Вице-чемпионами турнира удалось стать Адлету Тюлюбаеву в весе до 77 килограммов и Магомедгаджи Раджабову в категории до 82 килограммов.

Спортсменки-вольницы, среди которых сразу семь девушек из сборной Московской области, выйдут на ковер 23 августа. В их числе призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Екатерина Букина и обладательница серебряных медалей молодежных первенства мира и Европы, чемпионка Универсиады Вусала Парфианович.

Сегодня же в Подмосковье начался футбольный турнир «Кубок Игоря Акинфеева», который собрал сразу 16 команд из России и Белоруссии. На поле вышли игроки детских клубов, а вместе с ними — губернатор Московской области Андрей Воробьев и сам Игорь Акинфеев.