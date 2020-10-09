Эффективность сборки ракетных двигателей повысят на «Энергомаше» в Химках

На подмосковном «Энергомаше» имени Глушко внедрили новые материалы для создания ракетных двигателей. Сегодня это одно их старейших предприятий аэрокосмической отрасли России.

Однако оно составляет конкуренцию вновь созданным заводам, стремительно развивает у себя технологии. Особые требования предъявляют прочности двигателей и остального космического оборудования.

Предприятие планомерно повышает эффективность работы. Так, скорость резки деталей ракетных двигателей вырастет благодаря современному инструменту из сплавов с добавлением керамики. Раньше такие материалы почти не использовали на станках.

Резка деталей двигателей из жаропрочных материалов на основе никеля требовала многочасовой обработки. Теперь скорость здесь вырастет. Это позволит «Энергомашу» увеличить свои мощности.