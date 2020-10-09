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    09 октября 2020, 11:32

    Эффективность сборки ракетных двигателей повысят на «Энергомаше» в Химках

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Сборку ракетных двигателей на «Энергомаше» в Химках ускорят и сделают еще более эффективной. Здесь стали использовать новейшие сплавы для резки деталей. Они усовершенствуют процесс производства.
    Эффективность сборки ракетных двигателей повысят на «Энергомаше» в Химках | Изображение 1

    На подмосковном «Энергомаше» имени Глушко внедрили новые материалы для создания ракетных двигателей. Сегодня это одно их старейших предприятий аэрокосмической отрасли России.

    Однако оно составляет конкуренцию вновь созданным заводам, стремительно развивает у себя технологии. Особые требования предъявляют прочности двигателей и остального космического оборудования.

    Предприятие планомерно повышает эффективность работы. Так, скорость резки деталей ракетных двигателей вырастет благодаря современному инструменту из сплавов с добавлением керамики. Раньше такие материалы почти не использовали на станках.

    Резка деталей двигателей из жаропрочных материалов на основе никеля требовала многочасовой обработки. Теперь скорость здесь вырастет. Это позволит «Энергомашу» увеличить свои мощности.