Подмосковье 01 августа 2023, 16:07 Сбор урожая озимых зерновых культур начался в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

Читать 360tv в

Сельскохозяйственные предприятия Подмосковья начали сбор урожая озимых зерновых культур. Аграрии уже убрали первые 360 гектаров пшеницы.

«Намолочено пока 1306 тонн озимой пшеницы. Урожайность составляет 36,3 центнера на гектар. Общая площадь посевов этой культуры — 80,5 тысячи гектаров», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Реклама

Первыми старт уборочной кампании дали хозяйства в Зарайске, Домодедове и Одинцове. Среди них компании «Сельхозпродукты», «ТуламашАгро», «Племзавод Барыбино» и «Племхоз Наро-Осановский».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оставаться в диалоге с аграриями, помогать им и искать совместные решения. На поддержку АПК Московской области в этом году выделят 5,1 миллиарда рублей по 32 видам субсидий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».