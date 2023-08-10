Подмосковье 10 августа 2023, 17:55 Сбор урожая овощей и картофеля начали в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Аграрии Подмосковья приступили к сбору урожая овощей открытого грунта и картофеля. Валовый сбор составил 3,3 тысячи тонн при урожайности 285 центнеров на гектар.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, картофеля собрали на 2,2 тысячи тонн больше, чем за такой же период прошлого года.

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«Уже собрано порядка 12 тысяч тонн ранних овощей открытого грунта с площади 0,580 тысячи гектаров. Это 7,4% от общего плана. Урожайность составляет 205 центнеров на гектар. Картофель выкопан с площади в 115,6 гектара — это 0,8% от плана», — сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что главной задачей прошедшего гастрономического фестиваля в Истре стала максимальная поддержка аграриев и диалог с ними.

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