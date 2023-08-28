Подмосковье 28 августа 2023, 22:06 Сбор урожая масличных культур начался в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Сельхозпредприятия Подмосковья приступили к уборке урожая масличных культур. Общая площадь территорий с растениями всех категорий составила почти 46 тысяч гектаров.

«На сегодняшний день масличные убраны на площади 2,7 тысяч гектаров. Валовый сбор составил 8,9 тысяч тонн при средней урожайности 32,1 центнера на гектар», — рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Уборочная кампания масличных проходит в 19 городских округах. Наибольшее количество урожая зафиксировали в Луховицах, Зарайске, Шаховской и Серебряных Прудах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении десяти лет показывала хорошие темпы роста. Он подчеркнул, что главная задача властей — адаптация экономики к вызовам.

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