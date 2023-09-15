Подмосковье 15 сентября 2023, 14:14 Сбор урожая кукурузы начался в Шатуре Даниил Коблов

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Аграрии из Шатуры начали собирать урожай кукурузы. Эта культура занимает 920 гектаров земли в городском округе.

Кукурузу в округе выращивают два предприятия. Агропромышленному комплексу «Шатурский» предстоит работа на 430 гектарах.

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«Убрали уже 45 гектаров. Планируемая урожайность — 200-250 центнеров с гектара. Это нормально для наших погодных и климатических условий. В прошлом году было меньше», — рассказал главный агроном АПК «Шатурский» Александр Бобровников.

Из кукурузы аграрии заготовят силос — это основной питательный корм для коров. Зеленая масса вместе с початками трамбуется и около 30 дней лежит, пока проходит процесс ферментации. Готовый продукт в кормоцехе смешивается с дробленой кукурузой, сенажом, ячменем, пшеницей, подсолнечным и рапсовым шротом. Такой смесью кормят животных. В АПК «Шатурский» их более тысячи голов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оставаться в диалоге с аграриями, помогать им и искать совместные решения.

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