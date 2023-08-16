Подмосковье 16 августа 2023, 10:40 Сбор урожая гороха начался в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Аграрии Подмосковья приступили к сбору урожая гороха. Бобовой культурой засеяно более десяти тысяч гектаров земли в Московской области. На данный момент горох собрали почти с двух тысяч гектаров.

«Валовый сбор составил восемь тысяч тонн, при средней урожайности — 42,8 центнера на гектар. В прошлом году этот показатель составил 30 центнеров на гектар», — рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Отмечается, что момент созревания бобовой культуры важно не пропустить, так как в дальнейшем это повлияет не только на качество собранного урожая, но и на его общее количество.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о развитии фермерских предприятий в Подмосковье. Он подчеркнул, что регион старается поддерживать производителей.

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