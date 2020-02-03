Сбор средств на лечение Максима Перепелицы и его сестры. Как помочь детям?

У шестилетнего Максима Перепелицы из Химок резидуальная энцефалопатия. А у его младшей сестры Вики врожденное укорочение правой ноги. В честь ребят на главном катке страны на ВДНХ провели благотворительный концерт.

Мама Максима и Вики Наталья Перепелица рассказала: на реабилитацию двух детей нужно 500 тысяч рублей. Таких денег у семьи нет. Поэтому фонд «Линия жизни» организовал концерт. Главный каток на ВДНХ объединил всех неравнодушных.

Чтобы собрать необходимую сумму на лечение, призеры олимпийских игр по фигурному катанию Наталья Забияко и Александр Энберт научили в этот день всех желающих стоять на коньках. Музыкант Родион Газманов подбадривал зрителей песнями.

Источник фото: телеканал «360»

Телеведущая Светлана Зейналова поделилась секретом, как не падать духом. Она — мама особенной Александры. Многие годы Светлана одна воспитывала Сашу. Поэтому точно знает, как в такой ситуации не опустить руки.

«У меня дочь — особенный ребенок. Но я ее учу каждый день помогать тем, кому сложнее, чем нам», — поделилась телеведущая.

Источник фото: телеканал «360»

У Максима резидуальная энцефалопатия. Это патология головного мозга, при которой гибнут его клетки. До трех лет мальчик не говорил, отстает в развитии. Чтобы догнать сверстников, ему нужна постоянная терапия.

«Максим — милый, хороший парень, он так хочет разговаривать! Просто не может остановиться. Его трудно понять, потому что вот это и есть та проблема, с которой сегодня, мы надеемся, скоро справимся», — отметила телеведущая Арина Шарапова.

Чтобы помочь Максиму и Вике, нужно отправить SMS на короткий номер 3242 и указать любую сумму пожертвования

Его сестре Вике исполнилось три года. У нее другая проблема — правая нога короче левой. Девочка начала ходить только после первого курса реабилитации. Чтобы подготовить ее к операции, нужен еще один.

Источник фото: телеканал «360»

«Без должной коррекции мы будем стоять на месте. Поэтому нам надо постоянно прикладывать какие-то усилия. Мама — молодец!» — рассказала врач-невролог Мария Дороничева.

Телеканал «360» уже рассказывал о детях, которым нужна помощь. Среди них Полина Алещенкова. У девочки страшный диагноз: «детский церебральный паралич». Помочь ей можно так же: отправив SMS на номер 3242.