Сбор средств на квадрокоптеры, каски и рации для бойцов ЛДНР начался в Подмосковье

Жители Подмосковья смогут поддержать сбор средств на амуницию, бинокли, квадрокоптеры для бойцов ЛНР и ДНР. Это проект Общероссийского народного фронта в помощь воинским подразделениям Донбасса.

Проект получил название «Все для победы». На портале можно перечислить деньги или узнать пункты приема вещей. Там же описано, как грузы доставляют адресатам.

В пункты приема, расположенные в подмосковных отделениях ОНФ, можно принести бронежилеты, каски, карты памяти для квадрокоптеров, тактические аптечки, тепловизоры, бинокли, прицелы, приборы ночного видения.

Кроме того, проходит сбор цифровых раций дальностью до 10 километров, квадрокоптеров с камерами и дальностью полета от трех километров, планшетов и ноутбуков.

Заявки поступают от военкоров, которые знают о потребностях конкретного военного подразделения.

Подробности доступны по телефону +7 (800) 200-34-11 и на сайте pobeda.onf.ru.