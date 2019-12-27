Сбор средств для помощи Полине Алещенковой из Подмосковья

Девочка из Химок нуждается в деньгах на оплату лечения. У трехлетней Полины детский церебральный паралич.

На первый взгляд трехлетняя Полина кажется совершенно здоровой. Но если присмотреться, понимаешь: это не совсем так. У девочки детский церебральный паралич. Сейчас ей трудно ставить ножки на пол полностью, нарушена речь.

«Она родилась недоношенной. Может быть, оттуда все проблемы, хотя не знаем. Конечно, было все, как сказать, с задержкой. То есть, мы поздно сели, поздно пошли», — сказала Татьяна Алещенкова, мама Полины.

Диагноз Полине поставили год назад. Сначала родители усиленно занимались с девочкой. Водили на массаж, уколы, физиопроцедуры. Но такое лечение мало помогало. Надежда появилась, когда в жизни семьи появился фонд «Линия жизни».

Источник фото: телеканал «360»

Фонд собрал для Алещенковых деньги на первые два курса реабилитации. С Полиной занимались московские врачи.

«У нас уже были такие дети, как Полина. Как правило, требуется несколько курсов реабилитации и результатом является зачастую практически полное восстановление. Ребенок перестает отличаться от своих сверстников и включается в нормальную детскую жизнь», — сказал Андрей Карпенко, вице-президент благотворительного фонда «Линия жизни».

Лечение принесло очень хорошие результаты. Сейчас девочка может передвигаться практически самостоятельно.

«Сейчас нам предстоит работать над тем, чтобы она у нас все же поустойчивей поднималась на лестницах. Она этого не умеет сама. То есть постоянно это поддержка, либо она держится. И над этим надо работать. Мы хотим очень этого, чтобы все же она пошла в обычную школу. И была как нормальный, здоровый ребенок», — сказала Татьяна Алещенкова, мама Полины.

Полина — добрый и отзывчивый ребенок. Она смотрит на врачей и тоже мечтает стать доктором. Хочет помогать людям.

Чтобы помочь Полине — отправьте смс с суммой на номер 3242

Но пока лечение нужно самой девочке. На третий курс реабилитации для Полины необходимо 250 тысяч рублей. Помочь малышке может каждый. Отправьте смс на короткий номер 3242, указав сумму пожертвования. Деньги автоматически спишутся с вашего счета. В такой ситуации важен каждый рубль. Даже небольшой перевод станет огромным новогодним подарком для Полины и ее семьи.