Подмосковье 03 апреля 2023, 11:04 Сбор предложений по ремонту стартовал в Подмосковье на портале «Добродел» Минтранс Подмосковья

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Жители Подмосковья смогут оставить предложения по ремонту дорог на 2024 год через портал «Добродел» до 31 мая. Поделиться идеями могут зарегистрированные пользователи «Госуслуг».

Как рассказал глава Минтранса региона Алексей Гержик, дороги, которые получат поддержку жителей, вынесут на голосование летом.

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«Добавлю, что программа ремонта ежегодно формируется с учетом предложений жителей, которые они оставляют на «Доброделе» – в этом году планируется отремонтировать больше 300 участков, за которые проголосовали на портале в 2022 году», - добавил он.

Голосование по ремонту пройдет в два этапа: сбор предложений и голосование. Один пользователь портала может предложить одну дорогу, выбрав ее на интерактивной карте. Последующее голосование пройдет с 1 июля по 31 августа.

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