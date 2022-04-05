facebook_pixel
    05 апреля 2022, 10:44

    Сбор предложений по ремонту дорог Подмосковья в 2023 году начался на «Доброделе»

    Анастасия Аброськина

    Жители Подмосковья смогут оставить свои предложения по ремонту дорог на «Доброделе». Там началось голосование на 2023 год.

    Сбор предложений по ремонту дорог Подмосковья в 2023 году начался на «Доброделе» | Изображение 1

    Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что опрос продлится до 31 мая. Принять участие в нем можно по ссылке.

    Благодаря голосованию жителей определятся дороги, получившие наибольшую поддержку. Затем эти варианты вынесут на повторный опрос — он состоится с 1 июля по 31 августа.

    Ежегодно часть программы ремонта дорог формируется жителями в ходе голосования на портале „Добродел“

    Алексей Гержик.

    Он уточнил, что в этом году по просьбам жителей дополнительно отремонтируют около 280 участков дорог.

    Стать участниками голосования смогут жители, зарегистрированные на «Госуслугах» Подмосковья. Каждый человек может оставить голос за один участок.

    Такую практику в Подмосковье внедрили в 2017 году. За это время с учетом мнений жителей отремонтировали свыше двух тысяч дорог. Программа на этот год доступна по ссылке.