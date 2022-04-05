Сбор предложений по ремонту дорог Подмосковья в 2023 году начался на «Доброделе»

Жители Подмосковья смогут оставить свои предложения по ремонту дорог на «Доброделе». Там началось голосование на 2023 год.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что опрос продлится до 31 мая. Принять участие в нем можно по ссылке.

Благодаря голосованию жителей определятся дороги, получившие наибольшую поддержку. Затем эти варианты вынесут на повторный опрос — он состоится с 1 июля по 31 августа.

Ежегодно часть программы ремонта дорог формируется жителями в ходе голосования на портале „Добродел“ Алексей Гержик.

Он уточнил, что в этом году по просьбам жителей дополнительно отремонтируют около 280 участков дорог.

Стать участниками голосования смогут жители, зарегистрированные на «Госуслугах» Подмосковья. Каждый человек может оставить голос за один участок.

Такую практику в Подмосковье внедрили в 2017 году. За это время с учетом мнений жителей отремонтировали свыше двух тысяч дорог. Программа на этот год доступна по ссылке.