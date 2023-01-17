Подмосковье 17 января 2023, 18:07 Сбор предложений по повышению безопасности в Подмосковье стартовал на «Доброделе»

Читать 360tv в

Портал «Добродел» начал собирать предложения жителей Подмосковья по мероприятиям, направленным на повышение уровня безопасности и борьбы с преступностью.

Жителям Московской области предлагают отметить необходимые участки на карте и предложить возможные мероприятия для того, чтобы сделать территории безопасными. Можно написать свой вариант или выбрать уже имеющийся: установить дополнительное видеонаблюдение, включить объект в маршрут патрулирования полиции, организовать точечное освещение объекта или проведение рейдов и многое другое.

Реклама

Чтобы принять участие в голосовании, необходимо зайти на «Добродел», перейти на карту и выбрать небезопасный участок своего муниципалитета. Затем нужно поставить отметку на карте и описать это место, а также прикрепить фотографию. Отмечается, что каждый житель может выбрать только одну территорию.

Реклама

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».