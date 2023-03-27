27 марта 2023, 13:58
Сбор предложений по площадкам для выгула собак в Подмосковье начался на портале «Добродел»
Жители Подмосковья внесли уже более двух тысяч предложений по организации площадок для собак на портале «Добродел». Голосование будет проводиться до конца апреля.
«На основании полученных данных проведем анализ и определим возможности установки выгульных площадок. Все предложения будут направлены в администрации городских округов», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.
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Выбрать место можно на виртуальной карте портала. Нужно будет оставить отметку и описать локацию, по возможности добавить фотографию. Можно оставить комментарий о том, какой должна быть площадка.
Закон об обязательной регистрации домашних животных в Подмосковье вступит в силу 1 сентября. Он касается не только бездомных, но и домашних собак. Каждому зарегистрированному питомцу будет присвоен личный номер.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запустят систему с искусственным интеллектом по отслеживанию бродячих собак на улицах. Пилотный проект стартует в июле этого года.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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