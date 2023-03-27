Подмосковье 27 марта 2023, 13:58 Сбор предложений по площадкам для выгула собак в Подмосковье начался на портале «Добродел» Unsplash

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Жители Подмосковья внесли уже более двух тысяч предложений по организации площадок для собак на портале «Добродел». Голосование будет проводиться до конца апреля.

«На основании полученных данных проведем анализ и определим возможности установки выгульных площадок. Все предложения будут направлены в администрации городских округов», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.

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Выбрать место можно на виртуальной карте портала. Нужно будет оставить отметку и описать локацию, по возможности добавить фотографию. Можно оставить комментарий о том, какой должна быть площадка.

Закон об обязательной регистрации домашних животных в Подмосковье вступит в силу 1 сентября. Он касается не только бездомных, но и домашних собак. Каждому зарегистрированному питомцу будет присвоен личный номер.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запустят систему с искусственным интеллектом по отслеживанию бродячих собак на улицах. Пилотный проект стартует в июле этого года.

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