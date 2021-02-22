Сбор помощи для нуждающихся семей пройдет в Подольске

Сбор вещей и продуктов питания для нуждающихся семей с детьми-инвалидами пройдет в Подольске в течение недели. Об этом координатор сбора Ольга Лебедева сообщила «РИАМО в Подольске».

В Подольске будут собирать помощь для семей из Новгородской области. Акция организована городским отделением благотворительного фонда «Окно в мир» совместно с фондом «Ева». Помощь получат семьи с детьми-инвалидами и сиротами, а также попавшие в сложную жизненную ситуацию. Сбор будет проходить с 22 по 28 февраля.

Вещи должны быть чистые и целые. Принимаются игрушки, предметы гигиены, памперсы, детское питание и смеси, детская и подростковая одежда и обувь, крупы, сахар, макароны и другие продукты питания с долгим сроком хранения, а также печенье и сладости.

«Также нужна мебель: детские кроватки, кровати для подростков, двухъярусные кровати с матрасами», — сообщила координатор сбора.

Привозить вещи можно с 18:00 до 20:00 по адресу: улица Мира, дом 12/5, первый подъезд. Организаторы также могут направить волонтеров для тех, кто не может привезти вещи самостоятельно. Телефон для связи — 8 (910) 000-78-72.

В Министерстве культуры Подмосковья ранее сообщили о планах запуска проектов «Мамы онлайн» и «ДК онлайн», которые работали в пилотном режиме в 11 муниципалитетах. С апреля они заработают на всей территории области.