Сбор подсолнечника и кукурузы начался в Подмосковье | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 23:39 Сбор подсолнечника и кукурузы начался в Подмосковье

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Около семи тысяч гектаров кукурузы уберут в Московской области. Собранная кукуруза будет использована для производства зерна.

Кроме кукурузы, в регионе уберут четыре тысячи гектаров подсолнечника, который также пойдет в переработку.

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Зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, курирующий Минсельхозпрод, рассказал о том, что самые большие площади засеяны кукурузой в городском округе Луховицы.

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«На площадях ООО „Туламашагро“ — это 1660 гектаров. Прогнозируем, что средняя урожайность этой культуры составит 65 ц/га. По объемам подсолнечника лидирует по площадям посева ООО „Юг Подмосковья“ в Серебряных прудах — 1800 гектаров. И снижать объемы засеянных площадей в следующем сезоне мы не планируем», — отметил Филимонов.

На стимулирование производства масличных культур в 43 регионах правительство РФ выделило 4,8 миллиарда рублей. Средства направлены на стимулирование производства сои, рапса, подсолнечника, льна и других масличных культур.