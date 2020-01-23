Сбор овощей в подмосковных теплицах превысил 100 тысяч тонн в 2019 году

«Валовый сбор овощей защищенного грунта в Московской области по итогам прошлого года составил чуть больше 100 тысяч тонн», — уточнил глава ведомства Андрей Разин.

По его словам, основную часть урожая собрали в хозяйствах Электростали и Каширы.

В комплексе «Аграрное» собрано 1,9 тысячи тонн, в «Агрономе» — тысяча тонн, в «Матвеевском» — 2,6 тысячи тонн, в «Луховицких овощах» — 5,7 тысячи тонн, в Агрофирме «Нива» — 6,9 тысячи тонн, в «Иванисово» — 21, 5 тысяч тон, в «Агрокультуре Групп» — 55,5 тысяч тонн.

Отмечается, что в областных теплицах выращивают перец, баклажаны, огурцы и томаты. С прошлого года регион выполняет показатель по самообеспеченности овощами защищенного грунта на 100%.