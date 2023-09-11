Подмосковье 11 сентября 2023, 12:47 Сбор органических отходов на 20% увеличился в Подмосковье с началом сезона арбузов Группа ЭкоЛайн

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Подмосковные КПО «Восток» и «Нева» стали принимать на 20% больше органики от жителей к началу осени. Этому способствует сбор урожая и сезон арбузов.

В МинЖКХ Подмосковья отметили, что органика обычно составляет около 30% от всего объема отходов. Однако к концу лета этот показатель значительно увеличивается из-за сезона фруктов и овощей, а особенно бахчи.

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Так, на КПО «Восток» стали собирать на 24,5% больше органики, чем в мае. На КПО «Нева» рост составил 19%.

На комплексах переработки отходов органику отделяют от общей массы и отправляют на ускоренное компостирование, которое длится 21 день. Из полученной фракции делают техногрунт.

Прямое захоронение органики представляет опасность для окружающей среды. Именно пищевые отходы являются виновниками неприятных запахов и образования фильтрата на старых свалках. Группа «ЭкоЛайн» выступает за запрет их захоронения. Техногрунт, который получают из органики, можно использовать для восстановления нарушенных земель или при строительстве дорог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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