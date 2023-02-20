Подмосковье 20 февраля 2023, 18:47 Сбор музыкальных инструментов для школ Донбасса открыли во Фрязине

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Акция «Музыка мира» по сбору инструментов для школ искусств Донбасса стартовала во Фрязине. Есть уже три баяна.

Идея организовать акцию пришла преподавательнице Детской музыкальной школы искусств во Фрязине Людмиле Бессарабовой.

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«Мы узнали, что в музыкальных школах Донбасса нужен инструмент. Любой и в любом количестве. Было принято решение запустить эту акцию, ведь у многих где-то на антресолях лежат баяны, скрипки, а у кого-то даже пылится в чулане пианино», — говорит волонтер Алена Прохорова.

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Активисты надеются, что им удастся собрать партию инструментов, и уже с сентября ребята в ЛНР и ДНР получат возможность изучать музыку. Перед отправкой в пункт сбора все скрипки, балалайки и баяны будут проверены и настроены. Принимать от жителей будут также музыкальную литературу, нотные тетради и дневники.