Подмосковье 21 апреля 2023, 17:39 Сбор листового салата начался в тепличном комплексе в Воскресенске Светлана Плотникова

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Сбор листового салата начали на автоматизированной линии в тепличном комплексе в Воскресенске. Сотрудники уже упаковали свыше 45 тысяч штук.

Площадь новой высокотехнологичной линии превышает 22 тысячи квадратных метров. Ежедневно там собирают около 25 тысяч штук голландского салата Фриллис и Официон, рассказала главный агроном комплекса «Подмосковье» Светлана Шишкина.

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«Задействовано большое количество людей в работе, благодаря чему мы ежедневно получаем высокие результаты по сбору. Также мы не просто собираем салат, мы сразу же его упаковываем в пакет-рукав. Одновременно со сбором салата продолжается посев семян», — добавила она.

Тепличный комплекс специализируется на выращивании экологически чистых овощей и зелени. Там трудятся около тысяч жителей Воскресенска.

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