Производство картофеля в Подмосковье выросло на 26,7 тысячи тонн | 360°

Подмосковье 28 сентября 2022, 13:12 Поделиться Telegram

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Viber Производство картофеля в Подмосковье выросло на 26,7 тысячи тонн

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Картофель убрали с площади 6,2 тысячи гектаров в Подмосковье. Это 47% от плана, сообщили в Минсельхозпроде региона.

Зампред правительства области Георгий Филимонов рассказал, что валовый сбор картофеля на сегодняшний день составил 173,8 тысячи тонн. Это на 26,7 тысячи тонн больше, чем за такой же период прошлого года.

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Больше всего корнеплода собрали в Дмитрове. Это площадь 2167 гектаров. В Коломне урожай вязли с 1743 гектаров. Работы также завершили в Пушкино и Солнечногорске.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о почти полном отсутствии безработицы в Подмосковье. Он назвал главной задачей улучшение условий труда.

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