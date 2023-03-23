Подмосковье 23 марта 2023, 16:21 Сбор идей для форума социально значимых проектов продлится в Подмосковье до 26 апреля Министерство экономики и финансов МО

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Жители Подмосковья могут предложить идеи социально значимых проектов, которые представят на третьем форуме «Сильные идеи для нового времени». Прием заявок продлится до 26 апреля. Об этом сообщила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

Заявки принимают по шести направлениям: национальная социальная инициатива, национальная технологическая инициатива, национальная кадровая инициатива, национальная экологическая инициатива, предпринимательство, и цифровые сервисы.

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Цель ежегодного форума направлена на выявление и поддержку реализации общественно значимых инициатив граждан России. Предложить свои идеи на крауд-платформе форума могут организации, сообщества и индивидуальные участники, готовые внести вклад в устойчивое развитие России и дружественных стран.

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Идеи оценит экспертное сообщество АСИ. Сначала будет выбран топ-1000 идей, затем топ-200, а к концу мая председатель и бюро экспертного совета АСИ определят топ-100 проектов. Лучшие десять инициатив представят президенту России на очной части форума в июне 2023 года.

«Объединение общественной инициативы, ресурсов государства и институтов развития должно стать мощным акселератором в реализации перспективных проектов. Для устойчивого динамичного развития нужны не только сильные идеи, но и действенные, эффективные механизмы их воплощения», — отметила Масленкина.

Каждый предприниматель, работающий в Подмосковье, должен чувствовать поддержку правительства и помощь в решении самых разных вопросов. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев на встрече с представителями бизнеса.

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