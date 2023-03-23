23 марта 2023, 16:21
Сбор идей для форума социально значимых проектов продлится в Подмосковье до 26 апреля
Жители Подмосковья могут предложить идеи социально значимых проектов, которые представят на третьем форуме «Сильные идеи для нового времени». Прием заявок продлится до 26 апреля. Об этом сообщила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.
Заявки принимают по шести направлениям: национальная социальная инициатива, национальная технологическая инициатива, национальная кадровая инициатива, национальная экологическая инициатива, предпринимательство, и цифровые сервисы.
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Цель ежегодного форума направлена на выявление и поддержку реализации общественно значимых инициатив граждан России. Предложить свои идеи на крауд-платформе форума могут организации, сообщества и индивидуальные участники, готовые внести вклад в устойчивое развитие России и дружественных стран.
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Идеи оценит экспертное сообщество АСИ. Сначала будет выбран топ-1000 идей, затем топ-200, а к концу мая председатель и бюро экспертного совета АСИ определят топ-100 проектов. Лучшие десять инициатив представят президенту России на очной части форума в июне 2023 года.
«Объединение общественной инициативы, ресурсов государства и институтов развития должно стать мощным акселератором в реализации перспективных проектов. Для устойчивого динамичного развития нужны не только сильные идеи, но и действенные, эффективные механизмы их воплощения», — отметила Масленкина.
Каждый предприниматель, работающий в Подмосковье, должен чувствовать поддержку правительства и помощь в решении самых разных вопросов. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев на встрече с представителями бизнеса.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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