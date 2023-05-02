02 мая 2023, 18:07
Сбор ходатайств за претендентов на получение знаков отличия завершится 1 ноября в Подмосковье
Уполномоченный по правам человека в регионе Ирина Фаевская продолжает принимать ходатайства на участие в отборе претендентов на награждение знаком отличия «За защиту прав человека в Московской области». Его вручат в Международный день защиты прав человека. Заявки будут принимать до 1 ноября.
«Приглашаю к участию в отборе претендентов на награду: юристов, адвокатов, правозащитников, общественных деятелей, журналистов и просто неравнодушных граждан. Вот уже в 11-й раз награждение состоится в декабре этого года», — сообщила Фаевская.
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Ходатайство можно направить на почтовый адрес: 143082, Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Раздоры, Рублево-Успенское шоссе, 1-й километр, д. 1, корп. А. Также необходимые документы можно отправить по электронной почте upchmo@mosreg.ru. Ознакомиться с положением о знаке отличия можно по ссылке.
Знаком отличия поощряются активисты за заслуги в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина в Московской области. При этом человек должен заниматься на общественных и добровольных началах систематически. Кандидатуры рассмотрит Совет омбудсмена.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что два жителя Подмосковья получили звания Героя Труда России. Речь шла об уроженке Волоколамска Татьяне Бабуровой и жителе Дзержинского Юрии Милехине.
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