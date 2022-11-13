Подмосковье 13 ноября 2022, 23:20 Сбор гумпомощи для мобилизованных организовали в молодежном центре в Клину

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В городском округе Клин жители организовали сбор гуманитарной помощи для мобилизованных земляков. Бойцам отправляют продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены, необходимые одежду и элементы экипировки.

Для удобства работы была создана группа в социальных сетях, где публикуются списки необходимого. Участником сбора может стать любой желающий.

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Пунктом сбора выбрали молодежный центр «Стекольный». Это очень удобно, ведь здание находится в самом центре города. Сюда неравнодушные жители приносят все необходимое для мобилизованных ребят. Далее волонтеры раскладывают все по коробкам и грузят посылки в автомобиль.

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Следующий важный этап — доставка. Ею занимаются члены Союза десантников городского округа Клин.

Кроме сбора гуманитарной помощи, в молодежном центре организовали пошив одежды для мобилизованных. Тут для бойцов шьют термобелье, флисовые кофты и балаклавы.

Помогают абсолютно все — пока на одном этаже шьют термобелье, на другом вяжут теплые носки. Делают это самые юные жители городского округа Клин. Специально для школьников тут организовали мастер-классы по вязанию.

Ранее доброволец СВО поблагодарил губернатора Подмосковья за новую экипировку для бойцов.