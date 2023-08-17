Подмосковье 17 августа 2023, 13:06 Сбор гуманитарной помощи школьникам Донбасса начался в Лосино-Петровском Unsplash

Читать 360tv в

Жители Лосино-Петровского присоединились к акции «Доброе дело школьникам Донбасса». Они соберут рюкзаки, канцелярию и школьную форму для ребят из Донецка и Луганска.

Акция «Доброе дело школьникам Донбасса» проходит с 12 по 19 августа. Организаторы благодарны всем, кто принимает активное участие и помогает детям получить необходимые вещи для учебы и развития.

Реклама

«Мне очень приятно и радостно увидеть, какой большой отклик мы собрали этой акцией <…> для детей Донбасса. И еще раз можно убедиться в том, что чужих детей нет», — отметила директор молодежного центра «Движение» Алена Галеева.

Благотворительная акция поможет родителям собрать детей в школу, а ребятам — настроиться на успешную учебу в новом году.

«Основная цель — это поддержать детей, которые сейчас находятся в тяжелой ситуации, дать им почувствовать себя нужными, важными, чтобы они хорошо учились в школе», — отметила заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский Вера Алексеева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что 30 новых школ откроются в регионе к осени.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».