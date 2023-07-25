Подмосковье 25 июля 2023, 14:30 Сбор благотворительной помощи организуют на гастрономическом фестивале в Истре в августе

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Ежегодный гастрономический фестиваль пройдет на Истринской сыроварне Олега Сироты с 4 по 6 августа. В программу включили акцию по сбору одежды для нуждающихся, сбор пластиковых крышек на переработку и прием помощи для безнадзорных животных.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов рассказал, что ежегодно фестиваль собирает тысячи участников. Теперь гости смогут не только познакомиться с фермерской продукцией, но и сделать доброе дело.

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«Так, на площадке будет организован сбор пластиковых крышек от бутылок из-под воды, молочных продуктов, соков, газированных напитков и бытовой химии. Их отправят на переработку, а вырученные средства от сдачи пластика пойдут на благотворительность», — рассказал он.

Кроме того, на фестивале проведут благотворительный проект для многодетных и приемных семей Истры, а также для людей в трудной жизненной ситуации, беременных женщин, одиноких пенсионеров и других социально незащищенных категорий. Там будут принимать детские и взрослые вещи хорошем состоянии. Также жители смогут поддержать фонд помощи собакам «Храбрые сердцем».

Главным направлением фестиваля останется гастрономия. Гости смогут продегустировать и купить продукцию фермеров. Там представят сыры, рыбные деликатесы, сладости и другую продукцию. Фестиваль организовали при поддержке губернатора. Узнать подробнее о нем можно по ссылке.

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