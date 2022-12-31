Подмосковье 31 декабря 2022, 14:49 «Сбой печатающего оборудования». В Воронеже объяснили талоны с дореволюционной Россией в поликлинике Воронежский депздрав объяснил сбой в терминале по выдаче талонов в поликлинике

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Воронежский департамент здравоохранения объяснил сбой в поликлинике с талонами. На бумажках под номером оказалась информация о дореволюционной России. Ответ областного депздрава опубликовал «Подъем».

Посетители поликлиники Воронежа 30 декабря обнаружили у себя в талонах электронной очереди странную информацию. Под номером было сообщение, что в дореволюционной России, «чтобы устроиться в экспедицию заготовления государственных бумаг — аналог сегодняшнего Гознака, требовалось поручительство двух работников, знающих новичка лично».

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Журналисты обратились за разъяснениями в Воронежский департамент здравоохранения.

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«По информации администрации поликлиники, в течение нескольких часов отмечался сбой в работе печатающего оборудования, в связи с чем на талоне автоматически размещалась информация, не относящаяся к работе медорганизации», — ответили там.

Также сотрудники депздрава уточнили, что неполадки устранили в кратчайшие сроки и в настоящее время талон печатается в правильном формате.

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