Подмосковье 10 января 2024, 15:29 Сбоев в работе котельной на Яничкином проезде в Котельниках не выявили с начала января Ольга Фельдфебелева

Читать 360tv в

Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин проверил работу котельной, расположенной в Яничкином проезде. Объект обслуживает жилой фонд одного из крупнейших микрорайонов города — Паркового, а также многие складские и промышленные городские предприятия.

«Котельная АО „МСК Инжиниринг“ является частной, и с момента ввода ее в эксплуатацию, с 2012 года, к ее работе не было никаких нареканий. Профильные специалисты со стороны администрации города следят за подготовкой котельных к отопительному сезону, мы регулярно выезжаем с проверками летом и осенью», — прокомментировал Жигалкин.

Реклама

В котельной установлены четыре котла, два из которых всегда в работе, есть повысительные насосы, подпиточные насосы, как рабочие, так и в резерве — на текущий момент этого оборудования достаточно, чтобы справиться с любыми погодными аномалиями.

«Вся основная работа в котельной проводится в период подготовки к отопительному периоду, а в период отопления она сводится к контролю параметров и отслеживанию работы оборудования», — отметил главный инженер котельной Станислав Новак

Нештатных ситуаций в новогодние праздники на котельной не зафиксировали. Основным топливом объекта служит природный газ. Также предусмотрена программа обработки воды, направленная на поддержание оптимального водно-химического режима котлов и тепловой сети.

Ранее Андрей Воробьев рассказывал о работе по модернизации системы ЖКХ в регионе, а также о принципах качества выполнения этих задач.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».