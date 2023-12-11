Подмосковье 11 декабря 2023, 16:47 Сбоев на объектах ЖКХ в Подмосковье стало на 24% меньше за неделю ГКУ МО "МОС АВС"

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За неделю аварийная служба Подмосковья поставила на контроль 198 сбоев на объектах ЖКХ. Это на 64 меньше, чем неделей ранее.

объектах ЖКХ. Это на 64 меньше, чем неделей ранее.

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Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, за неделю оперативные группы «МОС АВС» совершили 32 выезда. Из 198 сбоев 11 касались подачи холодной и 34 — горячей воды. Еще 51касался отопления и 101 — электричества. Все неполадки устранили. Кроме того, сотрудники службы провели 31 антитеррористическое мероприятие.

Всего с начала года «МОС АВС» выполнила 6,4 тысячи выездов.

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