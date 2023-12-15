Подмосковье 15 декабря 2023, 16:47 Сбоев на объектах ЖКХ в Подмосковье стало на 16% меньше за неделю ГКУ МО "МОС АВС"

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Подмосковная аварийная служба поставила на контроль 250 сбоев на коммунальных объектах за неделю. Оперативные группы выполнили 169 выездов и устранили все нарушения.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, из 250 нарушений 26 касались холодного и 39 — горячего водоснабжения. Еще 43 было связано с отоплением и 140 — с электричеством.

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Кроме того, специалисты провели 46 антитеррористических мероприятий.

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