15 декабря 2023, 16:47
Сбоев на объектах ЖКХ в Подмосковье стало на 16% меньше за неделю
Подмосковная аварийная служба поставила на контроль 250 сбоев на коммунальных объектах за неделю. Оперативные группы выполнили 169 выездов и устранили все нарушения.
Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, из 250 нарушений 26 касались холодного и 39 — горячего водоснабжения. Еще 43 было связано с отоплением и 140 — с электричеством.
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Кроме того, специалисты провели 46 антитеррористических мероприятий.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
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