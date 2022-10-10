Сбоев электроснабжения в Подмосковье стало на 30% меньше за год | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 14:03 Поделиться Telegram

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Viber Сбоев электроснабжения в Подмосковье стало на 30% меньше за год

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В Химках провели большие работы для того, чтобы улучшить снабжение потребителей электричеством. Таким образом, получится автоматически переводить нагрузку на резервную линию, если вдруг произойдут какие-то технологические нарушения основой линии. Перевод теперь сможет занимать доли секунды.

В итоге получилось сделать так, что восстановить энергосистему при поломках можно гораздо быстрее, чем раньше, если вдруг возникнут непредвиденные отключения. Те трансформаторные подстанции, на которых провели масштабные работы, снабжают электричеством большое количество потребителей в Химках. Например, это канализационная станция, вышка сотовой связи, многоквартирные дома, магазины, офисы. Большинство из них находятся на улице Москвина и в ее окрестностях. А на улице Бабакина располагаются детские сады, школы, системы уличного освещения, а также жилые и офисные здания.

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«По поручению губернатора Московской области в регионе идет реализация программы повышения надежности электроснабжения. В этом году в рамках программы энергетики отремонтируют 604 трансформаторные подстанции. Результатом уже проделанной работы стало снижение аварийных ситуаций на сетях электроснабжения по сравнению с 2021 годом на 30%», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

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Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетили цифровой район электрических сетей (РЭС) в городском округе Истра Московской области. Глава региона отметил, что работа «Россети» и МОЭСК позволяет местным жителям беспрепятственно провести в дома электричество.

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