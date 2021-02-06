Сбитую на подмосковной дороге лосиху выхаживают для операции. Видео

На опубликованных кадрах видно, что лосиха лежит на сене, укрытая теплой попоной. Свою мягкую подстилку она понемногу подъедает. Сотрудников она не боится.

После столкновения с машиной раненое животное пять дней пыталось добраться до людей, чтобы получить помощь. Нашли лосиху еще в поле недалеко от жилого массива, а от шоссе, где произошла авария, тянулся кровавый след.



Владелец лосиного питомника из Шаховского округа Алексей Седой диагностировал у животного открытый перелом задней ноги и разрыв суставной сумки. Ампутировать ногу нельзя, потому что лосиха не выживет. В ветеринарной клинике за сложную операцию специалисты не взялись. Тогда ее перевезли в реабилитационный центр «БИМ», где выхаживают пострадавших животных.

Пока животное находится в стабильно тяжелом состоянии. Для проведения операции требуется, чтобы она восстановилась и набралась сил. Для этого ее нужно кормить. Волонтеры каждый день ищут ветки в лесу, чтобы накормить пострадавшую.

Специалисты не дают прогнозов по итогам хирургического вмешательства, но Алексей Седой уже заявил, что готов забрать животное к себе после операции.