Сбитой в Подмосковье лосихе грозит ампутация ноги

«Лосиха чувствует себя прекрасно, кушает, ее готовят к операции. У животного серьезная травма ноги, и в настоящее время стоит вопрос об ампутации конечности», — сказал Воскресенский.

По его словам, кровообращение в ноге не нарушено, поэтому специалисты будут думать, как сохранить животному копыто. В природе лосиха с открытым переломом не выжила бы.

Сбитую машиной лосиху нашли 2 февраля около деревни Бренево городского округа Лотошино. Ей сделали обездвиживающий укол и отвезли к ветеринарам в Волоколамск. Владелец лосиного питомника из Шаховского округа Алексей Седой вызвался помочь: он готов забрать травмированное животное из клиники и выходить его.