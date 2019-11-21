Водитель сбил пешеходов в Егорьевске. Видео

Водитель проехал на красный свет светофора на регулируемом перекрестке и столкнулся с иномаркой. После он наехал на двух пешеходов — 65-ленюю женщину и ее двухлетнюю внучку.

«По факту дорожно-транспортного происшествия в городском округе Егорьевск, в результате которого пострадали женщина и ее двухлетняя внучка, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека“», — прокомментировала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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Сейчас пешеходы госпитализированы. На водителя завели и другие протоколы по статьям «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», «Проезд на запрещающий сигнал светофора» и «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений».