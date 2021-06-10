Сбежавшего медведя начали искать в Мытищах. Видео

Оперативные службы начали искать в Мытищах бурого медведя, который прибежал в городской округ непонятно откуда. К операции по поиску опасного животного подключился оператор «360».

«По поручению главы городского округа все оперативные службы приведены в готовность. Все предупреждены и проинформированы, куда сообщать о медведе», — сообщили в пресс-службе администрации Мытищ.

Накануне появилась информация, что медведь сбежал из частного гольф-клуба в ночь на 8 июня. В клубе объяснили, что никакого зоопарка у них нет. Есть версия, что животное могло выйти из леса. Жителей городского округа призвали быть осторожными и при возможной встрече ни в коем случае не контактировать с медведем.