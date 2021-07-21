Сбежавшего из аэропорта пса Смурфа с Чукотки нашли спустя 2 месяца в Домодедове

В Домодедове спустя 2 месяца поисков нашли сбежавшего из аэропорта пса с далекой Чукотки. Хозяева отправили его к родственникам в Белгород, но на пересадке в подмосковном аэропорту Смурф сорвался с поводка и удрал.

А дальше — целая история поисков и переживаний. Хозяева объявили вознаграждение тем, кто поможет вернуть питомца.

Когда Смурф появился в поле зрения волонтеров, они, разумеется, бросились его ловить, но пес настолько испугался, что вообще перестал подходить к людям. Зато увидев хозяйку, Смурф сразу бросился навстречу. Сейчас пес дома и с ним все в полном порядке, поделились хозяева.

Ранее депутаты предложили ввести в России новые штрафы за травмы или гибель животных при перевозке.