Лозоплетению, вязанию из шерсти и изготовлению музыкальных инструментов можно было научиться в прошедшие выходные на фестивале в Саввино-Сторожевском монастыре. Духовно-просветительский и культурный фестиваль в Одинцове провели впервые.

«Это старые-старые традиции — приезжать сюда на ярмарку под стены монастыря. И именно не только ярмарка, где могли показать, чем богаты, какими народными промыслами, каким товаром. Приезжали и с Одинцовского района, и со всего Подмосковья сюда показать свою удаль», — рассказала заместитель главы администрации Одинцовского городского округа Валентина Переверзева.

Гости фестиваля могли посетить музыкальный концерт «Девять веков русского фольклора», а также анимационную программу с народными играми и танцами.

Кроме того, в программу праздника включили ремесленный курс «Подмосковный умелец» и конное шоу.

Целью фестиваля организаторы называют — рассказ о важных событиях из истории России, ее святых, а также национальных героях. Именно эту площадку для мероприятия выбрали не случайно.

«Фестиваль посвящен юбилею Звенигорода. Городу исполняется в этом году 870 лет. Намечается в течение года такой вот большой цикл различных мероприятий праздничных. Но вот наш фестиваль фактически открывает череду праздников», — отметил главный редактор радио «Вера» Илья Кузьменков.

Любителям живописи на фестивале тоже нашлось занятие по душе. Для них организовали выставку «Звенигород глазами звенигородцев». Картинами местных звенигородских художников можно было не только любоваться, их можно было приобрести в личную коллекцию.

Кульминацией праздника стала премьера театральной постановки «Звенигородские хроники», которую подготовили специально к 870-летию Звенигорода. Одним из создателей декораций стал художник Иван Глазунов. Главные роли в спектакле исполнили Юрий Назаров и Ирина Линдт.

Фестиваль длился два дня. В общей сложности его посетили около 10 тысяч участников.