Саванна в подмосковной «двушке». Жительница Балашихи завела необычных животных

Яна Клевитова обожает кошачьих. Животные у нее на полках — в виде статуэток, на стене — в виде картины и, конечно, есть домашние питомцы. Раньше держала только привычных кошек, но весной исполнила мечту: завела кошку покрупнее. Теперь по «двушке» в микрорайоне Южный расхаживает сервал.

Этот африканский зверь родом из саванны. В буквальном смысле приручить сервала невозможно — на руках минуты не посидит. Зато на подвижные игры соглашается без уговоров.

Ухаживать за такой кошкой несложно, уверяет хозяйка. Ест она сырое мясо: подойдет и птица, и говядина. На людей сервал не бросается. Скорее, спрячется, чем будет атаковать. А вот прохожих к зверю тянет, как магнитом.

Источник фото: телеканал «360»

«Во дворе, конечно, слишком много внимания. Мы уходим еще в лес просто погулять, чтобы никого не было», — рассказала Яна.

И это не все экзотические животные. У Яны еще живет питон. И с ним хлопот меньше. Зимой в спячке: съедает одного грызуна в несколько месяцев. А террариум защищает от мохнатых соседей.

Источник фото: телеканал «360»

Хотя ухаживать за этими животными несложно, на такую экзотику решится не каждый. Отталкивает опасное поведение, да и цены кусаются. Питон стоит, как породистая собака — около 10 тысяч рублей минимум. А африканская кошка обойдется в тридцать раз дороже. В зоомагазине таких зверей не купишь — важно найти надежных продавцов.

Источник фото: телеканал «360»

Шанти еще нет и года, а энергии она уже отнимает много. И когда хозяйка устает, выручает обычная кошка — ее можно просто взять на руки и расслабиться.