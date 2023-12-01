Эксклюзив 01 декабря 2023, 16:58 Сапанюк посетил стенд Московской области на выставке-форуме «Россия» Министр здравоохранения Подмосковья Сапанюк посмотрел стенд региона на ВДНХ

Читать 360tv в

Министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк посетил стенд Московской области на выставке-форуме «Россия». Сначала он оценил небольшой комикс про врача-супергероя, а потом посмотрел работу медицинского портала «Здоровье. Детство».

Сапанюк опробовал на себе функционал портала, чтобы проверить его удобство со стороны, например, родителя. Работники стенда ответили министру на все вопросы о работе сервиса.

Реклама

С помощью портала можно записаться на прием к врачу или вызвать медика на дом и даже заказать справку онлайн. На сервисе для жителей Подмосковья размещена вся необходимая информация о рождении, развитии и лечении детей.

Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области

Подмосковье также запустило симулятор виртуальной реальности на выставке-форуме «Россия». Посетители могут надеть очки и почувствовать себя оператором беспилотника. Поможет разобраться с симулятором инструктор подмосковной школы пилотирования FPV-дронов Никита Некрасов.