13 февраля 2024, 11:42
Саночницы из Подмосковья победили на Спартакиаде сильнейших в Сочи
Подмосковные спортсменки выиграли первое место в соревнованиях саночниц на всероссийской Спартакиаде сильнейших в Сочи. Об этом сообщили в Минспорте Московской области.
Виктория Демченко и Олеся Михайленко показали лучший результат в дисциплине «двухместные сани» среди женщин. Позади остались соперницы из Москвы и Краснодарского края.
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Соревнования саночников проходят в Сочи. Сборная Подмосковья уже завоевала девять медалей — три золотые, две серебряные и четыре бронзовые.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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