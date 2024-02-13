Подмосковье 13 февраля 2024, 11:42 Саночницы из Подмосковья победили на Спартакиаде сильнейших в Сочи Федерация санного спорта России

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Подмосковные спортсменки выиграли первое место в соревнованиях саночниц на всероссийской Спартакиаде сильнейших в Сочи. Об этом сообщили в Минспорте Московской области.

Виктория Демченко и Олеся Михайленко показали лучший результат в дисциплине «двухместные сани» среди женщин. Позади остались соперницы из Москвы и Краснодарского края.

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Соревнования саночников проходят в Сочи. Сборная Подмосковья уже завоевала девять медалей — три золотые, две серебряные и четыре бронзовые.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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