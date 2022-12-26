Подмосковье 26 декабря 2022, 15:17 Саночники Подмосковья завоевали 5 медалей на Кубке Федерации

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Всероссийские соревнования по санному спорту Кубок Федерации проходили в Сочи с 20 по 25 декабря. Спортсмены из Подмосковья завоевали пять медалей.

Тандем Виктории Демченко и Дарьи Пересторониной взял золото в заезде на двухместных санях. В заезде на одиночных санях второе место заняли Виктория Демченко среди женщин и Павел Репилов среди мужчин. Бронзовым призером в этой категории стал Евгений Лобеев.

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Кроме того, сборная Подмосковья заняла третье место в эстафете — бронзовые медали завоевали Дарья Олесик, Павел Репилов, Кирилл Виниченко и Вадим Виноградов.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил проводить больше мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта и хоккея. По его словам, спортшколы должны чувствовать поддержку правительства региона.

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