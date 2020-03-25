    25 марта 2020, 14:09

    Санобработку подъездов Балашихи проверили депутаты и сами жители

    Нина Петлинова

    Санитарную обработку подъездов в Балашихе проверил представитель Совета депутатов Вячеслав Крылов. Вместе с ним микрорайон Южный посетила вице-президент Союза «Балашихинская торгово-промышленная палата» Светлана Тананова. Поучаствовали и сами жители города.
    Санобработку подъездов Балашихи проверили депутаты и сами жители

    Уборка ведется ответственно. Видно, что сотрудники переживают, хотят сделать окружающее пространство чище и оградить жителей домов от возможных неприятностей

    Светлана Тананова.

    Она отметила, что ответственность проявляют и сами жители: на убранных газонах и тротуарах нет никакого мусора или окурков. Люди видят, что эти усилия направлены на их благополучие, хотят жить в чистоте и порядке.

    Но убирается не только придомовая территория. В самих подъездах ежедневно проводят антибактериальную обработку. Хлорсодержащими средствами в жилых домах дезинфицируют первые и вторые этажи, а также кабины лифтов, почтовые ящики, перила, панели домофонов и дверные ручки. Не обделяют вниманием и детские площадки во дворах — их также поддерживают в чистоте.

    Дополнительные меры по обеззараживанию мест общественного пользования приняли, чтобы не дать распространиться коронавирусной инфекции в регионе. Такое поручение дало министерство ЖКХ Московской области.