Воробьев: санкции помогли иначе взглянуть на импортозамещение в Подмосковье

За последние восемь лет санкции трансформировали подход к импортозамещению в Подмосковье. Об этом в интервью на «России 24» сообщил губернатор Андрей Воробьев.

По его словам, в условиях ограничений было многое сделано.

За восемь лет санкции помогли нам по-другому взглянуть на импортозамещение Андрей Воробьев.

Он объяснил, что сейчас в регионе реализуется пять больших фармацевтических проектов.

«У нас серьезный проект по „Тонару“ — по прицепам. Есть ряд проектов в строительной индустрии: по насосам и прессам. Все это позволит нам не зависеть тотально от поставщиков», — заключил Воробьев.

Также глава Московской области рассказал, что, несмотря на давление, под которым оказалась Россия, регион сохранит все меры социальной поддержки.