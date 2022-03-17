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    17 марта 2022, 17:24

    Воробьев: санкции помогли иначе взглянуть на импортозамещение в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    За последние восемь лет санкции трансформировали подход к импортозамещению в Подмосковье. Об этом в интервью на «России 24» сообщил губернатор Андрей Воробьев.

    Воробьев: санкции помогли иначе взглянуть на импортозамещение в Подмосковье | Изображение 1

    По его словам, в условиях ограничений было многое сделано.

    За восемь лет санкции помогли нам по-другому взглянуть на импортозамещение

    Андрей Воробьев.

    Он объяснил, что сейчас в регионе реализуется пять больших фармацевтических проектов.

    «У нас серьезный проект по „Тонару“ — по прицепам. Есть ряд проектов в строительной индустрии: по насосам и прессам. Все это позволит нам не зависеть тотально от поставщиков», — заключил Воробьев.

    Также глава Московской области рассказал, что, несмотря на давление, под которым оказалась Россия, регион сохранит все меры социальной поддержки.