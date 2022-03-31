Санкции не затормозят запуск первого этапа Северного обхода Лобни. Участок откроют в конце года

Несмотря на сложную экономическую ситуацию из-за различных ограничений, строительство Северного обхода Лобни идет по графику. Первый этап проекта сдадут в срок — в конце декабря этого года.

Компании, которые поставляют материалы для строительства, ориентированы на импортозамещение и при необходимости заменят зарубежную продукцию. Российские аналоги для них уже подобрали.

Участок Северного обхода Лобни сегодня посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Строительство на нем ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Сейчас здесь завершен монтаж балок пролетного строения искусственного сооружения. Обход обеспечит жителей Лобни транспортной связью с Дмитровским и Рогачевским шоссе, ликвидирует многочасовые пробки на железнодорожном переезде. Движение на данном участке планируется открыть уже в конце 2022 года.

Источник фото: телеканал «360»

«Для жителей, я правильно понимаю, что в 2022 году тема (проблема с пробками. — прим. ред.) будет снята?» — уточнил губернатор.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик подтвердил, что первый этап строительства завершится в конце 2022 года, в декабре уже будет открыто движение.

«Да, тема будет снята. Можно будет выехать на Дмитровское шоссе, заехать как бы через первый этап в Лобню, а второй этап — это надо дойти до Рогачевского шоссе и сделать там развязку. Это будем делать в следующем году вторым этапом», — пояснил он.

По его словам, полностью открытие планируется в 2024 году. Но предстоят еще работы по благоустройству. Однако на движение транспорта это не повлияет.

Источник фото: телеканал «360»

Руководитель проекта генподрядной организации «Сибагропромстрой» Сергей Милехин пояснил, что подпорная стена держит подход к мосту. Это железобетонная конструкция, которая стоит на фундаменте.

Он подчеркнул, что работы идут по графику, поэтому, как и было запланировано, в конце года движение будет запущено по путепроводу через железную дорогу Савеловского направления, а также на участке автодорог, которые соединяют путепровод с Дмитровским шоссе и с дорогой Хлебниково — Рогачево — Луговая.

«Работы ведутся на каждом километре. Мы на сегодня понимаем, что движение от Дмитровского шоссе до дороги Хлебниково — Рогачево — Луговая будет запущено в срок», — подчеркнул специалист.

Источник фото: телеканал «360»

После этого, как отметил Милехин, жители Лобни смогут гораздо быстрее добираться до центрального кольца автомобильной дороги, до МКАД, потому что пока они очень много времени теряют на железнодорожном переезде.

Новые ограничительные меры не должны сказаться на сроках работ. При строительстве компании будут ориентироваться на импортозамещение. Для гидроизоляции железобетонных конструкций планируется применять материал «Рабберфлекс 55» из Подольска, продукцию смоленского завода «Веллесгард». Идет проработка проектной документации на применения материалов ООО «ДШР» (Одинцово).

Источник фото: телеканал «360»

Заместитель генерального директора ООО «Веллесгард» Мария Головненкова рассказала, что материалы для строительных работ будут поставляться без препятствий.

«Все материалы отечественные. Наш завод, принимая во внимание программу импортозамещения, которая была обозначена в 2014 году, приступил к тому, чтобы подобрать всю сырьевую базу на территории России. Небольшой процент сырья закупался в Европе, но мы нашли альтернативные источники. В настоящий момент проблем с поставками с производством нет. Завод работает на полную мощность в три смены, и мы можем обеспечить инфраструктурные объекты всеми необходимыми материалами», — уточнила она.

«Веллесгард» производит лакокрасочные материалы и защитные составы, которые используются для окрашивания металлических и бетонных поверхностей, мостов, эстакад.

Источник фото: телеканал «360»

«На данном объекте изначально были применены импортные материалы, но в случае, если поставщик не сможет осуществить свои обязательства, наш завод сможет оперативно осуществить поставку и проблем при строительстве не произойдет», — заключила Головненкова.

Строительство Северного обхода Лобни стартовало 11 февраля прошлого года. Губернатор Московской области распорядился, чтобы движение по нему было запущено в декабре 2022 года.

Источник фото: телеканал «360»

Путепровод — лишь часть большого проекта Северного обхода. Он позволит забыть о пробках на переезде через железную дорогу, где водители часами стоят у шлагбаума. Пока жителям Лобни нужны новые выезды и въезды для транспорта на Дмитровское шоссе. После сдачи объекта время в пути сократится до 30 минут вместо двух часов.

Общая протяженность Северного обхода Лобни — восемь километров. Шесть полос смогут пропускать более 120 тысяч машин каждый день. Дорога напрямую свяжет Рогачевское и Дмитровское шоссе, минуя переезд на железной дороге.