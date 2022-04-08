Санкции не повлияют на качество питания в школах Истры

Ситуация со школьным питанием в Истре находится на контроле областного Министерства образования и администрации города.

В Истре единый поставщик питания во все школы и детские сады. Запасы на складах есть, логистика настроена. Меняющиеся из-за санкций цены на рынке никак не влияют на конечную стоимость школьных завтраков и обедов.

Изменения в меню внесены незначительные. Бананы и апельсины заменили на яблоки. Удостовериться в качестве продуктов может любой взрослый благодаря программе «Родительский контроль».

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева сообщила, что на сегодняшний день цены уже стабилизировались, а по некоторым основным параметрам — идут вниз.

«Поэтому проблемы с качеством, с ассортиментом питания для наших детей в городском округе Истра отсутствуют», — отметила Витушева.

Стоимость завтра сейчас 71 рубль, обеда — 87. Также без изменений остались бесплатные завтраки всем ученикам начальной школы и двухразовое бесплатное питание ребятам из многодетных семей.

Первый заместитель главы администрации городского округа Истра Татьяна Бикмухаметова озвучила стоимость всего проекта по питанию детей.

«Четыре миллиона триста с копейками весь проект стоит. Миллион триста — это бюджетные деньги, наши. А остальные — областные. Ну и 1% — это софинансирование наших инициативных жителей», — рассказала замглавы администрации.