Санкции и ограничения на ввоз зарубежных материалов не помешают строительству детской больницы в Подмосковье. Возводят ее в Красногорске. Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, используется полностью российское сырье.

По плану Московскую областную детскую больницу откроют в конце 2024 года, но перед строителями стоит задача работать на опережение графика.

Стройка идет 24 часа в сутки. Очень большой объем — делаем все, чтобы сдать этот проект досрочно Андрей Воробьев.

Стройка на постоянном контроле. В условиях санкций вопрос импортозамещения вышел на первый план.

«Сегодня я здесь для того, чтобы поинтересоваться в том числе и вопросом импортозамещения. То есть тем, насколько зависим от автоматики, кондиционеров, вентиляции. Видим, что все это замещается российскими производителями», — сказал Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что сейчас есть не только необходимое сырье, но и альтернативы. Это означает, что строители не зависят от одних и тех же российских поставщиков материалов. На рынке существует выбор.

«Минус два этажа вниз и восемь этажей вверх. Огромный объем — 110 тысяч квадратных метров. Здание должно быть сдано в срок. Очень важно, чтобы для наших детей оказывать помощь», — сказал губернатор.

Площадка, на которой строят госпиталь, оказалась непростой. Это связано с грунтом и количеством мусора, однако строители не видят причин для срыва графика.

Внутри детской больницы разместят сразу 28 отделений — там смогут лечить маленьких пациентов не только из Подмосковья, но и со всей страны.

В этом центре откроют отделения реанимации, нейрохирургии, интенсивной терапии и травматологии, а также инфекционное, неврологическое, кардиологическое, офтальмологическое и не только.