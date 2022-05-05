Санкции не помешают построить детский госпиталь в Красногорске. Все материалы — российские
Воробьев: строители детской больницы в Красногорске нашли замену импортным материалам
Санкции и ограничения на ввоз зарубежных материалов не помешают строительству детской больницы в Подмосковье. Возводят ее в Красногорске. Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, используется полностью российское сырье.
По плану Московскую областную детскую больницу откроют в конце 2024 года, но перед строителями стоит задача работать на опережение графика.
Стройка идет 24 часа в сутки. Очень большой объем — делаем все, чтобы сдать этот проект досрочно
Андрей Воробьев.
Стройка на постоянном контроле. В условиях санкций вопрос импортозамещения вышел на первый план.
«Сегодня я здесь для того, чтобы поинтересоваться в том числе и вопросом импортозамещения. То есть тем, насколько зависим от автоматики, кондиционеров, вентиляции. Видим, что все это замещается российскими производителями», — сказал Андрей Воробьев.
Он подчеркнул, что сейчас есть не только необходимое сырье, но и альтернативы. Это означает, что строители не зависят от одних и тех же российских поставщиков материалов. На рынке существует выбор.
«Минус два этажа вниз и восемь этажей вверх. Огромный объем — 110 тысяч квадратных метров. Здание должно быть сдано в срок. Очень важно, чтобы для наших детей оказывать помощь», — сказал губернатор.
Площадка, на которой строят госпиталь, оказалась непростой. Это связано с грунтом и количеством мусора, однако строители не видят причин для срыва графика.
Внутри детской больницы разместят сразу 28 отделений — там смогут лечить маленьких пациентов не только из Подмосковья, но и со всей страны.
В этом центре откроют отделения реанимации, нейрохирургии, интенсивной терапии и травматологии, а также инфекционное, неврологическое, кардиологическое, офтальмологическое и не только.